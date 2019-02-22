Прокрутка

Bm F# Bm Нас никто штурмом не брал, D A D Все ворота мы сами открыли. Em Bm Даже тем, кто до крови кусал, Em F# Без враждебности жить предложили. Bm F# Bm Они были поражены, D A D Там что мы безрассудно беспечны, Em Bm Что придуманный комплекс вины, Em F# Так покорно взвалили на плечи. Bm А вины насчитали нам лес Bm Em Эталоны надменной Европы: Em Это наш азиатский замес Bm F# И масштабища наши циклопьи… Bm F# Bm Продолжая к нам в дом проникать, Bm Em Многоопытная заграница Em Bm Стала нас у корней подгрызать – Em F# Без корней легче договориться. Проиг: Bm F# Bm Bm F# Bm Она сгрызла ученых, врачей, D A D Придушила кинематограф, Em Bm Обглодала учителей, Em F# И свой глобус пропил географ. Bm F# Bm Прогрызала дыры в мозгах, D A D Чтобы тряпки туда вконопатить. Em Bm Наша воля лопалась в швах, Em F# И совсем продырявилась память. Bm И когда уже стали в глаза Bm Em Называть нас «тупая нелепость», Em Я, решив, что так дальше нельзя, Bm F# Превратился в Брестскую крепость. Bm F# Bm На клочке материнской земли Bm Em Я твердел в круговой обороне, Em Bm Чтоб хотя бы его не смогли Em F# Оккупантов вытоптать кони, Bm F# Bm Чтоб хотя бы детей не отдать Bm Em В лапы их содомитской культуре. Em Bm Мне бы раньше пойти воевать! Em F# Bm Но нас очень хитро надули. Bm F# Bm Мир плясал вокруг дудки врага, D A D И предатели всласть жировали, Em Bm У нацистов окрепли рога, Em F# Им юродивые подпевали. Bm F# Bm И, казалось, до пропасти шаг, D A D И когда эта пропасть разверзлась, Em Bm В небо взвился вдруг Родины флаг - Em F# Это билась еще одна крепость! Bm И другие бились вдали, Bm Em Все в дыму, но полные жизни. Em Bm Значит, всех подкосить не смогли Em F# «Благодетели» нашей отчизны. Bm F# Bm И я понял: дайте нам срок, Bm Em Мы сметем этой нечисти ворох! Em Bm Наш народ не сотрешь в порошок, Em F# Его можно стереть только в порох. Bm F# Bm Не дай Бог вам с огнем лезть к нему, D A D Проверять того пороха силу, - Em Bm Он врагов не бьет по одному, Em F# Он их рейхами валит в могилу. Bm Но урок данный впрок не пошел, Bm Em И спустя всего два поколенья Em Bm Новый рейх у порога расцвел, Em F# Хочет дани и повиновенья. Bm F# Bm Сколько раз объяснять дуракам, Bm Em Наших дедов слова повторяя: Em Bm Мы все выплаты вам по счетам Em F# Совершаем 9 Мая! Bm F# Bm Что ж, опять объясним дуракам, Bm Em Наших дедов слова повторяя: Em Bm Мы всегда, по любым вам заплатим счетам, F# Bm Каждый раз девятого Мая! F# Bm Девятого Мая! Em F# Bm Ждите девятое Мая! Outro: F# - Bm