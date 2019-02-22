Motor-Roller - Брестские крепости, аккорды
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BmF#BmНас никто штурмом не брал,DADВсе ворота мы сами открыли.EmBmДаже тем, кто до крови кусал,EmF#Без враждебности жить предложили.BmF#BmОни были поражены,DADТам что мы безрассудно беспечны,EmBmЧто придуманный комплекс вины,EmF#Так покорно взвалили на плечи.BmА вины насчитали нам лесBmEmЭталоны надменной Европы:EmЭто наш азиатский замесBmF#И масштабища наши циклопьи…BmF#BmПродолжая к нам в дом проникать,BmEmМногоопытная заграницаEmBmСтала нас у корней подгрызать –EmF#Без корней легче договориться. Проиг:BmF#BmBmF#BmОна сгрызла ученых, врачей,DADПридушила кинематограф,EmBmОбглодала учителей,EmF#И свой глобус пропил географ.BmF#BmПрогрызала дыры в мозгах,DADЧтобы тряпки туда вконопатить.EmBmНаша воля лопалась в швах,EmF#И совсем продырявилась память.BmИ когда уже стали в глазаBmEmНазывать нас «тупая нелепость»,EmЯ, решив, что так дальше нельзя,BmF#Превратился в Брестскую крепость.BmF#BmНа клочке материнской землиBmEmЯ твердел в круговой обороне,EmBmЧтоб хотя бы его не смоглиEmF#Оккупантов вытоптать кони,BmF#BmЧтоб хотя бы детей не отдатьBmEmВ лапы их содомитской культуре.EmBmМне бы раньше пойти воевать!EmF#BmНо нас очень хитро надули.BmF#BmМир плясал вокруг дудки врага,DADИ предатели всласть жировали,EmBmУ нацистов окрепли рога,EmF#Им юродивые подпевали.BmF#BmИ, казалось, до пропасти шаг,DADИ когда эта пропасть разверзлась,EmBmВ небо взвился вдруг Родины флаг -EmF#Это билась еще одна крепость!BmИ другие бились вдали,BmEmВсе в дыму, но полные жизни.EmBmЗначит, всех подкосить не смоглиEmF#«Благодетели» нашей отчизны.BmF#BmИ я понял: дайте нам срок,BmEmМы сметем этой нечисти ворох!EmBmНаш народ не сотрешь в порошок,EmF#Его можно стереть только в порох.BmF#BmНе дай Бог вам с огнем лезть к нему,DADПроверять того пороха силу, -EmBmОн врагов не бьет по одному,EmF#Он их рейхами валит в могилу.BmНо урок данный впрок не пошел,BmEmИ спустя всего два поколеньяEmBmНовый рейх у порога расцвел,EmF#Хочет дани и повиновенья.BmF#BmСколько раз объяснять дуракам,BmEmНаших дедов слова повторяя:EmBmМы все выплаты вам по счетамEmF#Совершаем 9 Мая!BmF#BmЧто ж, опять объясним дуракам,BmEmНаших дедов слова повторяя:EmBmМы всегда, по любым вам заплатим счетам,F#BmКаждый раз девятого Мая!F#BmДевятого Мая!EmF#BmЖдите девятое Мая! Outro:F#-Bm
Комментарий автора:
Размер 6/8. Можно чередовать перебор "шестерка" с вальсовыми боями. Для сомневающихся в правильности аккордов - смотрите видео, там играет сам автор. Ми-мажора в песне нет!
Аппликатуры аккордов
12,834 6 22.02.2019
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