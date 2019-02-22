Motor-Roller - Брестские крепости, аккорды

Прокрутка
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Bm
     
F#
         
Bm

Нас никто штурмом не брал,
       
D
       
A
       
D

Все ворота мы сами открыли.
      
Em
           
Bm

Даже тем, кто до крови кусал,
         
Em
                  
F#

Без враждебности жить предложили.

     
Bm
   
F#
    
Bm

Они были поражены,
         
D
        
A
        
D
 
Там что мы безрассудно беспечны,
        
Em
                  
Bm

Что придуманный комплекс вины,
       
Em
                 
F#

Так покорно взвалили на плечи.

     
Bm

А вины насчитали нам лес
    
Bm
               
Em

Эталоны надменной Европы:
     
Em

Это наш азиатский замес
       
Bm
             
F#

И масштабища наши циклопьи…

       
Bm
          
F#
       
Bm

Продолжая к нам в дом проникать,
     
Bm
            
Em

Многоопытная заграница
       
Em
                 
Bm

Стала нас у корней подгрызать –
        
Em
               
F#

Без корней легче договориться.

Проиг: 
Bm
 
F#
 
Bm


       
Bm
     
F#
        
Bm

Она сгрызла ученых, врачей,
      
D
    
A
     
D

Придушила кинематограф,
      
Em
        
Bm

Обглодала учителей,
         
Em
            
F#

И свой глобус пропил географ.

       
Bm
   
F#
        
Bm

Прогрызала дыры в мозгах,
        
D
       
A
       
D

Чтобы тряпки туда вконопатить.
      
Em
               
Bm

Наша воля лопалась в швах,
      
Em
                
F#

И совсем продырявилась память.

      
Bm

И когда уже стали в глаза 
     
Bm
                
Em

Называть нас «тупая нелепость»,
      
Em

Я, решив, что так дальше нельзя,
       
Bm
                 
F#

Превратился в Брестскую крепость.

        
Bm
     
F#
         
Bm

На клочке материнской земли
       
Bm
                
Em

Я твердел в круговой обороне,
        
Em
               
Bm

Чтоб хотя бы его не смогли
     
Em
               
F#

Оккупантов вытоптать кони,

        
Bm
      
F#
       
Bm

Чтоб хотя бы детей не отдать
       
Bm
                  
Em

В лапы их содомитской культуре.
        
Em
              
Bm

Мне бы раньше пойти воевать!
       
Em
            
F#
 
Bm

Но нас очень хитро надули.

        
Bm
         
F#
       
Bm

Мир плясал вокруг дудки врага,
      
D
        
A
         
D

И предатели всласть жировали,
     
Em
               
Bm

У нацистов окрепли рога,
     
Em
           
F#

Им юродивые подпевали.

      
Bm
          
F#
      
Bm

И, казалось, до пропасти шаг,
      
D
       
A
          
D

И когда эта пропасть разверзлась,
          
Em
                  
Bm

В небо взвился вдруг Родины флаг -
     
Em
               
F#

Это билась еще одна крепость!

      
Bm

И другие бились вдали,
         
Bm
            
Em

Все в дыму, но полные жизни.
          
Em
                   
Bm

Значит, всех подкосить не смогли
       
Em
              
F#

«Благодетели» нашей отчизны.

     
Bm
     
F#
         
Bm

И я понял: дайте нам срок,
       
Bm
               
Em

Мы сметем этой нечисти ворох!
       
Em
                   
Bm

Наш народ не сотрешь в порошок,
     
Em
                     
F#

Его можно стереть только в порох.

        
Bm
          
F#
            
Bm

Не дай Бог вам с огнем лезть к нему,
      
D
         
A
      
D

Проверять того пороха силу, -
       
Em
          
Bm

Он врагов не бьет по одному,
       
Em
                
F#

Он их рейхами валит в могилу.

     
Bm

Но урок данный впрок не пошел,
       
Bm
               
Em

И спустя всего два поколенья
       
Em
                
Bm

Новый рейх у порога расцвел,
       
Em
           
F#

Хочет дани и повиновенья.

         
Bm
       
F#
       
Bm

Сколько раз объяснять дуракам,
       
Bm
               
Em

Наших дедов слова повторяя:
        
Em
                
Bm

Мы все выплаты вам по счетам
      
Em
     
F#

Совершаем 9 Мая!

         
Bm
        
F#
      
Bm

Что ж, опять объясним дуракам,
       
Bm
               
Em

Наших дедов слова повторяя:
        
Em
                    
Bm

Мы всегда, по любым вам заплатим счетам,
        
F#
           
Bm

Каждый раз девятого Мая!
   
F#
     
Bm

Девятого Мая!
  
Em
     
F#
    
Bm

Ждите девятое Мая!

Outro: 
F#
 - 
Bm

Комментарий автора:

Размер 6/8. Можно чередовать перебор "шестерка" с вальсовыми боями.
Для сомневающихся в правильности аккордов - смотрите видео, там играет сам автор. Ми-мажора в песне нет!
 
 
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