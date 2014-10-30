Кашин Павел - Русская песня, аккорды

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Intro: 
C
 
Am
 
Em
 
B7

 

Em
              
B7

Пусть защемит мне сердечко

Em
             
Am

Его песней только тронь

G
                 
D7

Лед в глазах, а в небе свечка,

Am
            
B7

Отогрей мне душу, ласковый огонь.

 
C
            
Am
         
Em

 А вокруг белым-бело и снегу намело.
 
Am
      
B7
   
Em
   
C
 
Am
 
B7
        
Em

 Лишь у меня за пазухой все равно тепло.

Solo: 
C
 
Am
 
Em
 
B7



Em
              
B7

Свет морозный звоном бьется.

Em
             
Am

Песнь искрится на устах.

G
                 
D7

Вот, навеки крик сорвется.

Am
            
B7

Дрогнет зверь в седых измученных лесах.

 
C
            
Am
         
Em

 А вокруг белым-бело и снегу намело.
 
Am
      
B7
   
Em
   
C
 
Am
 
B7
        
Em

 Лишь у меня за пазухой все равно тепло.


Em
              
B7

Песни той метет пороша.

Em
             
Am

Я бесцельно еду вдаль.

G
                 
D7

И не сказать чтоб я хороший,

Am
            
B7

Но мне себя ничуточки не жаль.

 
C
            
Am
         
Em

 А вокруг белым-бело и снегу намело.
 
Am
      
B7
   
Em
   
C
 
Am
 
B7
        
Em

 Лишь у меня за пазухой все равно тепло.

 
C
            
Am
         
Em

 А вокруг белым бело и снегу намело... 
 
Am
      
B7
   
Em
   
C
 
Am
 
B7
        
Em

 А вокруг белым бело и снегу намело... 
 
C
            
Am
         
Em

 А вокруг белым бело и снегу намело... 
 
Am
      
B7
   
Em
   
C
 
Am
 
B7
        
Em

 А вокруг белым бело и снегу намело... 
 
C
            
Am
         
Em

 А вокруг белым бело и снегу намело... 
 
Am
      
B7
   
Em
   
C
 
Am
 
B7
        
Em

 А вокруг белым бело и снегу намело...
 
 
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