Intro: C Am Em B7 Em B7 Пусть защемит мне сердечко Em Am Его песней только тронь G D7 Лед в глазах, а в небе свечка, Am B7 Отогрей мне душу, ласковый огонь. C Am Em А вокруг белым-бело и снегу намело. Am B7 Em C Am B7 Em Лишь у меня за пазухой все равно тепло. Solo: C Am Em B7 Em B7 Свет морозный звоном бьется. Em Am Песнь искрится на устах. G D7 Вот, навеки крик сорвется. Am B7 Дрогнет зверь в седых измученных лесах. C Am Em А вокруг белым-бело и снегу намело. Am B7 Em C Am B7 Em Лишь у меня за пазухой все равно тепло. Em B7 Песни той метет пороша. Em Am Я бесцельно еду вдаль. G D7 И не сказать чтоб я хороший, Am B7 Но мне себя ничуточки не жаль. C Am Em А вокруг белым-бело и снегу намело. Am B7 Em C Am B7 Em Лишь у меня за пазухой все равно тепло. C Am Em А вокруг белым бело и снегу намело... Am B7 Em C Am B7 Em А вокруг белым бело и снегу намело... C Am Em А вокруг белым бело и снегу намело... Am B7 Em C Am B7 Em А вокруг белым бело и снегу намело... C Am Em А вокруг белым бело и снегу намело... Am B7 Em C Am B7 Em А вокруг белым бело и снегу намело...