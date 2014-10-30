Кашин Павел - Русская песня, аккорды
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Intro:CAmEmB7EmB7Пусть защемит мне сердечкоEmAmЕго песней только троньGD7Лед в глазах, а в небе свечка,AmB7Отогрей мне душу, ласковый огонь.CAmEmА вокруг белым-бело и снегу намело.AmB7EmCAmB7EmЛишь у меня за пазухой все равно тепло. Solo:CAmEmB7EmB7Свет морозный звоном бьется.EmAmПеснь искрится на устах.GD7Вот, навеки крик сорвется.AmB7Дрогнет зверь в седых измученных лесах.CAmEmА вокруг белым-бело и снегу намело.AmB7EmCAmB7EmЛишь у меня за пазухой все равно тепло.EmB7Песни той метет пороша.EmAmЯ бесцельно еду вдаль.GD7И не сказать чтоб я хороший,AmB7Но мне себя ничуточки не жаль.CAmEmА вокруг белым-бело и снегу намело.AmB7EmCAmB7EmЛишь у меня за пазухой все равно тепло.CAmEmА вокруг белым бело и снегу намело...AmB7EmCAmB7EmА вокруг белым бело и снегу намело...CAmEmА вокруг белым бело и снегу намело...AmB7EmCAmB7EmА вокруг белым бело и снегу намело...CAmEmА вокруг белым бело и снегу намело...AmB7EmCAmB7EmА вокруг белым бело и снегу намело...
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17,297 32 30.10.2014
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